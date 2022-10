É mesmo caso para dizer: haja animação! Sara Matos partilhou um vídeo dos bastidores da novela 'Sangue Oculto', da SIC.

No momento em questão, que poderá ver na galeria, Sara surge a dançar com Sofia Alves e Luana Piovani, com quem contracena na história.

"E vai começar uma nova semana de 'Sangue Oculto' na SIC. Beijinhos e até já", referiu na legenda.

Tem acompanhado a trama da SIC?

Leia Também: Vídeo. Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já torce pelo FC Porto