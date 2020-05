Com mais de um milhão de seguidores na sua conta de Instagram é nesta plataforma que Katia Aveiro vai partilhando com os seguidores diversos momentos da sua vida, tanto a nível pessoal como profissional. Contudo, se há algo com que esta teve sempre de lidar é com os constantes comentários nos quais apenas é associada ao irmão, Cristiano Ronaldo.

Abordando precisamente esse assunto, a empresária aproveitou para mostrar uma série de perguntas que recebeu no Instagram que apenas tinham a ver com CR7, Georgina ou a família.

Aliás, mais à frente, fez questão de responder ao seguinte comentário: "É melhor admitires que ninguém tem interesse em nada do que fazes. És alguma coisa por causa do CR7".

Visivelmente revoltada, Katia respondeu à letra: "Entendem o porquê de bloquear todos os dias gente... é isto! Pobres de espírito, obcecados sem vida, que pena".



