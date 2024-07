Dua Lipa reagiu às acusações de que teria cantado em playback no espetáculo que realizou no festival de Glastonbury na passada sexta-feira, dia 28 de junho.

Segundo o Daily Mail, a cantora, de 28 anos, ignorou as críticas e disse: "Eu não faço mímica".

De recordar que a artista vai estar em Portugal em breve, uma vez que é uma das confirmadas para atuar no NOS Alive 2024, no dia 12 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa.

De referir ainda que durante o concerto de Dua Lipa houve uma surpresa para todos os que estavam na plateia, tendo-se juntado no palco com o vocalista dos Tame Impala, Kevin Parker, para interpretarem o tema 'The Less I Know the Better'.

Kevin Parker também atuou na música 'Houdini'.

