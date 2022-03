Bella Hadid é, atualmente, uma das maiores modelo a nível mundial, no entanto, até que conseguisse alcançar esta posição, a celebridade teve de superar muitas inseguranças.

"Era a irmã feia", referiu numa entrevista à Vogue. "Era a morena. Não era tão fixe como a Gigi, nem tão extrovertida", confessou.

"Isso era o que as pessoas diziam de mim. E, infelizmente, quando te dizem muitas vezes a mesma coisa, tu acreditas. Sempre perguntei a mim mesma como uma rapariga com inseguranças tão grandes, ansiedade, depressão, problemas de autoimagem, distúrbios alimentares, que odeia que lhe toquem, que tinha uma grande ansiedade - o que iria fazer na vida?".

"Mas ao longo dos anos tornei-me numa boa atriz. Ou fazia um enorme sorriso, ou uma cara muito séria. Sempre senti que tinha alguma coisa para provar. As pessoas podem dizer qualquer coisa sobre como eu pareço, falo ou me comporto, mas em sete anos nunca falhei, cancelei ou cheguei atrasada a algum trabalho. Ninguém pode dizer que não me matei a trabalhar", defende.

Bella lembra ainda a cirurgia plástica que fez ao nariz com apenas 14 anos: "Quem me dera ter mantido o nariz dos meus ancestrais. Acho que me ajudaria a crescer", completa.

