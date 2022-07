Nem dentro das quatro linhas, Piqué se consegue afastar da polémica em que se viu envolvido nos últimos dias por ter traído Shakira.

Durante um jogo de preparação entre o Barcelona com o Real Madrid no Allegiant Stadium, nos Estados Unidos, o defesa central foi amplamente assobiado em todas as ocasiões em que tocou na bola.

A par disto, foi possível ouvir gritos com o nome de Shakira, proferidos por todo o estádio.

