Gerard Piqué terá terminado o romance com a mulher que preencheu o seu coração após o fim do casamento com Shakira.

A mulher em questão terá pouco mais de 20 anos, trabalha como empregada de mesa e disse ter conhecido pessoalmente os filhos do jogador, noticia a imprensa espanhola. Contudo, a relação terminou e Piqué está agora empenhado em chegar a acordo com a ex-mulher no que respeita à custódia das crianças.

"Ele quer ter um ótimo relacionamento com ela", contou uma fonte próxima do ex-casal, citada pelo site 20minutos, referindo que os advogados de ambos estão em conversações para que seja marcada uma reunião entre a cantora e o jogador. O encontro terá como objetivo apurar uma solução "definitiva" para a guarda dos pequenos Sasha, de sete anos, e Milan, de nove.

Shakira terá dito ao irmão que pretende viajar para Miami, mas Piqué recusa-se a deixar os filhos saírem da Catalunha. Para tentar solucionar o problema, a cantora ofereceu ao atleta um regime de visitas bastante aberto e flexível.

Gerard Piqué e a cantora, recorde-se, separaram-se em junho deste ano depois de, alegadamente, o jogador ter sido apanhado com outra mulher.

