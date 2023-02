A separação de Shakira e Gerard Piqué continua a encher muitas páginas e voltou a ficar em destaque na imprensa internacional.

Desta vez foi divulgado um vídeo de Piqué a deixar os dois filhos em casa da mãe, Shakira, mas a pressa de sair do local era tanta que até acabou por seguir com a bagageira aberta.

Num vídeo que foi gravado e divulgado na imprensa, estando também a circular nas redes sociais, podemos ver Piqué a deixar os pequenos Sasha, de seis anos, e Milan, de nove, e a arrancar depois com o carro com a mala aberta.

Não se percebe se foi um descuido ou de propósito, mas uma coisa é certa, estaria com pressa. Abra a publicação abaixo e veja o vídeo:

De recordar que o ex-casal separou-se oficialmente no ano passado, mas o fim do casamento não tem sido um mar de rosas. Vários rumores alegam que Piqué terá traído Shakira, e a cantora até já fez uma música com 'ataques' ao 'ex'.

