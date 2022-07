Há novidades sobre o divórcio de Shakira e Gerard Piqué. Ao que tudo indica, o jogador de futebol está disposto a voltar atrás na decisão de não deixar que a cantora se mude para Miami com os dois filhos de ambos - Sasha, de sete anos, e Milan, de nove.

Piqué terá colocado "duas condições inegociáveis" para que a ex-mulher se mude com as crianças.

A primeira imposição é que Shakira lhe pague cinco bilhetes de avião por ano, em primeira classe, para que visite os filhos, a segunda exige à artista que liquide uma dívida de 400 mil dólares (cerca de 393 mil euros). As informações são reveladas no programa 'La mesa Caliente', da Telemundo.

Shakira, que decidiu separar-se do jogador do Barcelona depois de, alegadamente, o ter apanhado com outra mulher, pretende mudar-se para Miami para fugir ao assédio da imprensa e retomar a sua carreira.

Ainda esta quinta-feira, 28 de julho, o agora ex-casal voltou a ser notícia depois de ter sido divulgada uma troca de mensagens entre ambos na plataforma WhatsApp. "Desejo-te o melhor. O importante é a felicidade e o bem-estar dos nossos filhos", terá dito Piqué à cantora.

