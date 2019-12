Enquanto Kate Middleton contou com um tradicional Natal junto dos membros da realeza, a irmã, Pippa, e a mãe, Carole, aproveitaram as altas temperaturas na ilha de St. Barts.

Esta quarta-feira, dia 25 de dezembro, ambas comemoraram o Dia de Natal na praia na companhia da família e não passaram despercebidas.

Como mostram as imagens divulgadas pela imprensa internacional, e que já estão a circular nas redes sociais, Pippa deslumbrou com um biquíni branco com bolinhas pretas. Por sua vez, a mãe optou por uma peça mais escura.

Mas não foram as únicas. Nestas férias relaxantes também estiveram presentes o marido de Pippa, James Matthews, o filho que têm em comum, o pequeno Arthur, e o pai, Michael.

