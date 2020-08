A Pipoca Mais Doce - como é conhecida Ana Garcia Martins - começou esta sexta-feira, dia 7, com um desabafo nas redes sociais. Terminada a experiência enquanto comentadora do 'Big Brother 2020' e depois de meses em que esteve sob os olhares mediáticos pelas polémicas opiniões, decidiu que irá 'retirar-se de cena' durante um tempo para "pôr a cabeça no lugar".

"Quase a entrar de férias e a sentir que precisava MESMO era de desligar a net (e o mundo) durante uns tempos largos. O projecto Big Brother teve tanto de bom como de cansativo, porque se a avó já fica de rastos a deitar-se às três da manhã uma vez por ano, imaginem três ou quatro vezes por semana. A isto juntem-lhe treinos todos os dias, trabalho, stand up, e temos aqui a mistura perfeita para me sentir de rastos. Mesmo a nível mental, porque o BB viveu-se muito fora da Casa e acaba por nos consumir muita energia", confessou.

A digital influencer informou assim que se irá afastar das redes sociais ao longo do mês de agosto, prometendo retomar a frequência das publicações em setembro, de energias renovadas.

"Este mês vai ser para descansar, voltar a pôr a cabeça no lugar, (tentar) afastar-me um bocadinho disto tudo. Decidi que não vou treinar, a menos que me apeteça assim mesmo muito - o que duvido -, vou descontrair com a alimentação, e depois em Setembro logo voltamos aos bons hábitos e rotinas. Deixem-me da mão, que férias são férias e não estou cá para stresses", rematou.

Vale referir que permanece por confirmar que Ana Garcia Martins fará parte do leque de comentadores do 'Big Brother - A Revolução', que estreia no próximo mês com Teresa Guilherme na apresentação.

