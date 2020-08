Pedro Soá e Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) encontraram-se pela última vez esta quarta-feira, no 'Big Brother - Extra', para um confronto entre membros dos grupos 'Kamikaze' e 'Sensatos'. Uma vez mais, o programa foi palco de algumas trocas de farpas entre a comentadora e o concorrente expulso, assunto que se estendeu até às redes sociais.

No rescaldo do programa, o empresário dedicou algumas palavras a Pipoca, ironizando o facto de Diogo, o favorito da comentadora, não ter ganhado o programa.

"Esta ressabiada que ainda não conseguiu engolir o 2.º lugar do afilhado [Diogo], que ganhou o mesmo que os outros 19 concorrentes, ou seja, nada. Tanta promoção e propaganda e...", começou por escrever.

E não ficou por aqui. "Devia mudar o nome para Pipoca mais ácida. Já agora como anda a campanha eleitoral para primeira dama do Benfica?", ironizou, referindo-se à intenção do marido da comentadora, Ricardo Martins Pereira, em candidatar-se à presidência do Benfica.

