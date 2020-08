Pedro Soá e a namorada, Ana Águas, entraram em direto no Instagram, na noite desta terça-feira, para esclarecerem algumas curiosidades dos seguidores e o momento acabou por ficar marcado pelas críticas a Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce'), comentadora do 'Big Brother'.

Com o final do 'BB2020', um dos internautas questionou o casal se Pipoca "ficou no desemprego", ao que Ana Águas respondeu: "Acho que sim. Que aprenda a ser mais humana, talvez assim não fique no desemprego".

Mais à frente, Ana Garcia Martins voltou a ser o destaque da conversa e a enfermeira afirmou que não gostou da postura da comentadora na grande final, que aconteceu no domingo, dia 2.

"A Pipoca é um bocado, sei lá, é fria, não me parece nada humana, nada calorosa. Quando, na gala, a mãe da Sandrina mostrou o seu descontentamento, ela respondeu-lhe mal e estava com aquele ar de gozo. Se realmente fosse mais humana, podia ter dito à mãe - porque é uma mãe e sofre sempre por causa dos filhos - que 'é só um jogo'. Mas teve a sua postura de arrogância", afirmou.

Pedro Soá, por sua vez, afirmou que Pipoca "tem de manter as ovelhinhas", referindo-se aos seguidores da digital influencer.

