'Pipoca Mais Doce' fez esta quarta-feira, dia 19 de abril, mais uma divertida publicação na rede social Instagram.

Com uma fotografia onde se mostrou com um top muito decotado, a influenciadora questionou: "Também, se a pessoa não pode mostrar um pouco de mama no Instagram, para que é que isto serve mesmo (a mama e o instagram)?".

Os seguidores, na caixa de comentários, deixaram vários elogios a Ana Garcia Martins.

