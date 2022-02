Ana Garcia Martins esteve no leque de comentadoras que na tarde de quarta-feira marcaram presença no 'Última Hora do Big Brother Famosos'. Ocasião na qual ficámos a saber a opinião da digital influencer sobre a permanência de Liliana Almeida no jogo.

Sobre a saída de Bruno de Carvalho, Ana não tem dúvidas de que desde domingo "a casa está com uma energia muito mais positiva".

"Estamos a ter oportunidade de ver uma Liliana que não vimos até aqui", defende, explicando que no seu ponto de vista a cantora esteve sempre muito 'colada' à relação amorosa com o empresário.

Quanto às dúvidas sobre a permanência no jogo, 'Pipoca' lamenta a postura de Liliana. "Podia usar o pouco tempo que lhe falta para mostrar o que não mostrou até aqui", diz. "Se a Liliana não está feliz ali é abrir-lhe a porta", atira, explicando que não concorda que os concorrentes fiquem na casa sem vontade.

Por fim, Ana Garcia Martins revelou ainda qual a sua opinião sobre a greve de fome que a cantora cogitou fazer para apelar a que as acusações contra Bruno de Carvalho fossem retiradas. "Acho meio disparatado neste contexto", referiu, por fim.

