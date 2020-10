No âmbito da gala do último domingo do programa 'Big Brother - A Revolução', surgiu na imprensa cor-de-rosa o rumor de que Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', teria levado um puxão de orelhas de Teresa Guilherme.

Em causa estaria o facto de Teresa ter falado em direto com 'Pipoca' quando esta estava a mexer no telemóvel, algo que aconteceu de facto. Porém, a imprensa garantia que, depois desta situação, a apresentadora teria repreendido a comentadora.

O tema foi comentado por Ana Garcia Martins esta terça-feira, dia 27, em direto no programa 'Você Na TV'.

"Não é verdade, é invenção pura. Eu estou mais do que autorizada a estar com o telemóvel", afirma 'Pipoca' ao ser questionada por Manuel Luís Goucha sobre a polémica.

"Não me deu ralhete nenhum, as revistas inventam coisas", garantiu ainda a comentadora.

Leia Também: Suposta página de fã de 'Pipoca' gera polémica: "É usurpação de imagem"