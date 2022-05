Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', continua a comentar as galas do 'Big Brother' nas redes sociais. Ainda este domingo, 8 de maio, a influencer voltou a pronunciar-se sobre o que aconteceu no programa, especialmente a entrada de rosto da TVI na casa mais vigiada do país.

Inicialmente, citou: "Sempre foi o sonho deste país ter estas seis pessoas dentro da casa". Às palavras juntou um GIF de riso.

Numa outra publicação onde destaca uma fotografia de Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, disse: "Numa semana em que até aconteceram bastantes coisas na casa, estes momentos dos convidados são uma quebra na dinâmica da gala. Mais drama, menos social".

© Instagram

Leia Também: Big Brother: Jaciara expulsa, 4 nomeados e Nuno Homem de Sá como líder