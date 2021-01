Ana Garcia Martins, que continua a ocupar o cargo de comentadora no reality show 'Big Brother - Duplo Impacto', mostrou o seu desagrado para com as atitudes de Rui Pedro, um dos concorrentes, assim que entrou na casa.

"Não há paciência, já começa o drama, o terror. Não percebo esta atitude do Rui Pedro. Ele já nem deveria ter entrado. Acho absolutamente infantil esta coisa que a minha namorada não vem, eu também não venho", afirmou, lembrando que na edição anterior o concorrente já tinha desistido.

Teve a oportunidade de acompanhar a gala?

Veja o momento.

