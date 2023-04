Um encontro feliz nas ruas de Londres. Foi isso que aconteceu esta terça-feira, dia 4 de março, entre 'Pipoca Mais Doce' e Rúben Dias.

A influenciadora, que é adepta acérrima do Benfica, terá ficado muito feliz por se ter cruzado com o atleta que foi formado no emblema das águias e que em 2020 rumou até ao Manchester City, um dos maiores clubes de Inglaterra.

"Não tenho um minuto de sossego, sempre tudo a querer tirar fotos. Hoje foi o dia de sorte do Rúben Dias", escreveu 'Pipoca', num tom irónico.

Veja abaixo a publicação em causa.



© Instagram/Pipoca Mais Doce

