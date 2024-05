José Condessa esteve junto do amigo futebolista Rúben Dias e festejou com ele a vitória do Manchester City, que se tornou campeão este domingo.

Entretanto, esta segunda-feira, o ator revelou que deixou Manchester e partiu para um novo destino.

"Adeus Manchester... Mas desenganem-se se acham que vou para casa", disse.

José Condessa esteve em Lisboa apenas para apanhar um novo voo (a correr) e mostrou 'tudo' aos seguidores.

"Aterrar em Lisboa às 19h46. Ter de sair, trocar de bagagem, dropar as malas de porão, passar a segurança e chegar à porta de embarque às 20h13 mesmo a tempo de entrar", relatou numa outra publicação. Veja no vídeo da galeria.

© Instagram_zecondessa

