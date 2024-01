Ana Garcia Martins usou a sua conta no Instagram para fazer uma 'paródia'. A influenciadora brincou com uma tendência frequente no início de cada novo ano que são as previsões astrológicas.

Para isso, 'Pipoca', como é conhecida, criou um alter ego, Madame Pips, e deu as suas 'previsões' de cada signo com muito humor à mistura.

"Porque o ano nem começa sem as previsões de Madame Pips, especialista em tarot, lançamento de búzios e salto em altura, aqui estão elas. Hoje temos seis signos, amanhã temos os restantes, mas não fiquem tristinhos, que isto está sempre tudo a mudar e as previsões de amanhã podem ser melhorzinhas do que as de hoje. Duvido muito, mas sempre vos dá um certo alento", escreveu a influenciadora.

Veja abaixo as 'previsões' para os signos de Leão, Gémeos, Touro, Virgem, Balança e Carneiro.