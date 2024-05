Ana Garcia Martins esteve este sábado, dia 25 de maio, no concerto de Taylor Swift, que decorreu no Estádio da Luz, em Lisboa.

Este domingo, a influenciadora trocou os brilhos do visual que escolheu para o espetáculo, para se vestir de branco, com um top de alças largas e calças a condizer, para assistir à Primeira Comunhão do filho mais velho, Mateus.

"Da Taylor para a Primeira Comunhão do Mateus. Mais uma pequena ovelha para o rebanho", escreveu, na legenda das fotografias, nas quais se pode ver ainda o menino, assim como a irmã mais nova, Benedita.

Ambas as crianças são fruto da relação já terminada de Ana Garcia Martins com Ricardo Martins Pereira.

Veja as fotografias na galeria.

