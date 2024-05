Ana Garcia Martins esteve entre as 60 mil pessoas que voltaram a encher o Estádio da Luz este sábado, dia 25 de maio, para assistirem ao segundo concerto de Taylor Swift em solo português.

Com um visual totalmente em lantejoulas prateadas, composto por um top e calças de ganga, a influenciadora digital mostrou nas stories da sua conta no Instagram algumas partes do espetáculo.

Entre as stories partilhadas - e recorrendo ao humor que lhe é característico - 'Pipoca' mostrou a pulseira plástica com luzes que todos os espectadores receberam à entrada para o concerto e escreveu: "Sinto-me um bocado o José Castelo Branco".

Uma alusão à pulseira eletrónica que foi colocada ao socialite na última sexta-feira, dia 24 de maio, uma medida de coação imposta pelo juiz depois de Castelo Branco ter sido acusado de violência doméstica contra a mulher, Betty Grafstein.

© Instagram

