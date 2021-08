Pink está de luto com a morte do pai. Jim Moore, veterano da guerra do Vietname, morreu esta quinta-feira, dia 26, na sequência de uma luta contra um cancro na próstata, confirmou o Page Six.

A artista recorreu às redes sociais para prestar ao progenitor uma discreta homenagem. "Até sempre", escreveu.

As palavras da artista, de 41 anos, acompanham duas memórias fotográficas que ilustram a cumplicidade entre ambos. Veja abaixo.

