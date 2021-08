Este é um momento difícil para Cláudia Jacques. Nas stories da sua conta de Instagram, a socialite informou que a mãe morreu.

"Minha querida mãe, acabas de partir e agora vais ficar novamente junto do pai. O teu grande amor. Irei sempre recordar-te assim, bonita, elegante e com muito orgulho guardo as semelhanças que tenho de ti. Um dia vamos estar todos juntos novamente. Muito beijinhos minha estrela linda. Adoro-te", começa por dizer.

Cláudia Jacques e a mãe© Instagram - Cláudia Jacques

"Meus queridos pais, agora estão juntos novamente e eu e as meninas choramos muito por já não vos termos connosco, mas estarão sempre presentes nas nossas vidas e sei que nos vão proteger e olhar por nós. Um dia estarei novamente convosco", completa.

Os pais de Cláudia Jacques© Instagram - Cláudia Jacques

