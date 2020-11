A caminhar a passos largos para o fim do ano, Fátima Lopes mostra-se "entusiasmada" com a quadra natalícia, tendo já colocado mãos à obra na decoração da sua casa. E decidiu fazê-lo em prol de um bem maior.

A apresentadora optou por uma árvore de Natal natural e associou-se à causa Pinheiro Bombeiro.

"Uma das coisas que me traz felicidade é decorar a árvore de Natal e, sempre que posso, escolho utilizar um Pinheiro Bombeiro. É o melhor de dois mundos porque estou a contribuir para a saúde das nossas florestas, a dar uma segunda vida a estas árvores e a ajudar financeiramente as corporações de Bombeiros Voluntários. Depois do Natal é só devolver o pinheiro para ele se tornar biomassa e, assim, fechar o ciclo", explicou.

Curioso para ver como ficou a sala da apresentadora? Veja abaixo.

Leia Também: Cristina anuncia Goucha nas tardes e revela futuro de Fátima Lopes