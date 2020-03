Catarina Jardim, conhecida pelo grande público como Pimpinha, não deixou passar em branco o Dia do Pai, data que se assinala esta quinta-feira, 19 de março. Através de uma publicação emotiva, a apresentadora lembrou o progenitor, o empresário Raúl Leitão, que morreu quando esta tinha apenas 14 anos.

"Esta fotografia foi tirada na altura que nasci! Tenho que confessar que o meu pai tinha um grande estilo, lembro-me dele sempre de bem com a vida e a rir. De uma certa maneira faz-me lembrar o Francisco Spínola [marido de Pimpinha], nem que seja pelo cabelo sempre despenteado e muitas vezes pela maneira de estar! Feliz Dia do Pai para todos", declarou a filha mais velha de Cinha Jardim na legenda do retrato antigo.

Recorde-se que Pimpinha deu à luz esta semana o seu terceiro filho, o pequeno Tomás.

