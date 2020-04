Pimpinha Jardim foi mãe pela terceira vez há pouco tempo e a verdade é que a família não poderia estar mais feliz. Ainda esta quinta-feira, dia 16, a apresentadora de televisão partilhou com os seus seguidores do Instagram uma fotografia do bebé com o irmão mais velho, Francisco, de oito anos, que conquistou os fãs.

No retrato amoroso, o bebé aparece ao colo do irmão enquanto sorri. Uma imagem que mereceu os vários elogios de admiradores e amigos, que não ficaram indiferentes.

Importa recordar que Pimpinha e Francisco Spínola são ainda pais de Tomás, de cinco anos.

Veja a publicação:

