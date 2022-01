Depois de ter feito uma emotiva partilha onde lembra o dia de aniversário do pai, Raul Leitão, que a 26 de janeiro de 2022 faria 80 anos, Catarina Jardim voltou a partilhar uma imagem antiga de um dos homens da sua vida.

A apresentadora recordou a imagem do pai, tirada nos anos 1980, e realçou as semelhanças com o seu marido - Francisco Spínola.

"Hollywood anos 80. Pensando bem, dá uns ares do Francisco Spínola", lê-se na legenda do registo.

Pimpinha, como é conhecida pelo público, é casada há vários anos com o empresário. Deste amor nasceram três filhos, Raul, Francisco e Tomás.

Leia Também: Depois de Pimpinha Jardim, irmã recorda o pai em carinhosa partilha

Leia Também: Pimpinha Jardim recorda o pai. "Só eu sei as saudades que tenho"