Das pistas para o futebol. Pierre Gasly tem um novo projeto, mas agora como empresário, depois de ter comprado o FC Versailles, clube de futebol que atua na terceira liga francesa.

Foi nas redes sociais que o piloto da Fórmula 1 anunciou a novidade, começando por dizer que é "apaixonado por futebol desde a infância".

"Ao investir neste clube ao lado de Alexandre e Fabien, tenho orgulho em assumir o compromisso de contribuir para o seu desenvolvimento a longo prazo, trazendo valores importantes do desporto de alto nível com um espírito competitivo aguçado para apoiar ao máximo as ambições da equipa! Este é o início de uma história maravilhosa. Força Versalhes", escreveu por fim Pierre Gasly. Veja abaixo.

