Phil Collins, de 71 anos, despediu-se dos palcos no último fim de semana. O baterista atuou num concerto realizado em Londres no âmbito da última digressão da banda Genesis - The Last Domino?.

Ao lado do músico estiveram em palco o teclista Tony Banks, o guitarrista Mike Rutherford e o ex-vocalista do grupo, Peter Gabriel.

"Este é o último dia da digressão e o último espetáculo dos Genesis. Estou emocionado porque vocês ainda vieram ver-nos", terá afirmado Phil no momento da despedida.

Bem disposto, o músico, ainda disse que vai agora, depois de deixar os palcos, procurar "um emprego a sério".

Phil Collins terá optado por deixar de realizar espetáculos ao vivo devido ao facto de os seus problemas de saúde se terem agravado nos últimos anos. O músico passou por diversas cirurgias à coluna.

O vídeo do concerto de despedida está agora a tornar-se viral nas redes sociais e a comover os fãs. Ora veja:

