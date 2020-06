Kassie Thibodeaux, fã de Britney Spears, é a autora da petição - publicada no site Change.org - que pede ao governador do estado norte-americano no Louisiana (onde a cantora cresceu), John Bel Edwards, para substituir as estátuas locais (em homenagem a personalidades polémicas) por bustos de Britney.

A petição já conta com mais de 20 mil assinaturas. "Ela já tem a sua estrela no Passeio da Fama em Hollywood. Está na altura da sua terra natal a homenagear com o tributo que ela merece", defendem os apoiantes, como relata Page Six.

De referir que a polémica com as estátuas, que estão a ser derrubadas em quase todos os estados norte-americanos, começou na sequência do movimento contra o racismo, Black Lives Matter, que ganhou mais força após a morte do afro-americano George Floyd.

