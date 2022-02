Foi nas stories da sua página de Instagram que Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', mostrou que há uma petição contra a sua participação no 'Big Brother Famosos'.

"Calem a comentadora Pipoca" é o 'nome' da referida petição onde é mostrado o "descontentamento com a postura da comentadora" do reality show da TVI.

De lembrar que 'Pipoca' tem sido muito criticada por apoiantes de Bruno de Carvalho, que foi expulso do 'Big Brother Famosos' no passado domingo, 13 de fevereiro. A comentadora mostrou-se contra as atitudes do ex-presidente do Sporting, que tem neste momento uma queixa contra si ao Ministério Público devido ao seu "comportamento ameaçador" para com Liliana Almeida.

Ao mostrar a referida petição, onde até deixou o link para a mesma, Ana Garcia Martins reagiu: "Malta, esta petição ainda só conta com 107 votos. Acho pouco. Menos de 500 mil é derrota. Assinem e, pelo meio, corrijam os erros, que isso é que está aqui a mexer-me com os nervos. Um grande bem haja".

De referir que, até ao momento, há 910 assinaturas.

Mas Ana Garcia Martins não ficou por aqui e horas antes já tinha escrito na mesma rede social após toda a agitação: "Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um avançado no parque de campismo da Costa da Caparica, que ao preço a que estão as casas não dá para mais".

