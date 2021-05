Foi um dos momentos altos da última edição da cerimónia de entrega dos BRIT Awards, os prémios atribuídos pela British Phonographic Industry, organização que reúne os principais agentes da indústria discográfica do Reino Unido mas, sabe-se agora, poderia ter sido ainda melhor e mais impactante. Na sexta-feira dia 7, apenas quatro dias antes do evento, que teve lugar na passada terça-feira, dia 11 de maio, em Londres, em Inglaterra, os Pet Shop Boys desistiram de atuar ao lado de Elton John e Olly Alexander.

Segundo a imprensa britânica, os autores de "It's a sin" tinham concordado em subir ao palco com o cantor, compositor e pianista inglês de 74 anos e com o ator, cantor e ativista que protagoniza a série com o mesmo nome, estreada em janeiro, que retrata o aparecimento dos primeiros casos de sida no Reino Unido. A dupla musical inglesa chegou mesmo a produzir a nova versão do tema em parceria com o produtor musical Stuart Price e até a acompanhar os ensaios mas acabaria por mudar de ideias.

Fonte próxima da organização do evento revelou à comunicação social que Neil Tennant e Chris Lowe não gostaram do que estava a ser preparado e preferiram afastar-se. "Eles tinham visões diferentes daquilo que a atuação deveria ser. Alguns dos envolvidos queriam que fosse uma celebração da homossexualidade e outros queriam que fosse uma coisa mais generalista. Pode dizer-se que houve divergências criativas", confirma uma testemunha. Um representante dos Pet Shop Boys desmente, no entanto, esta versão.

"É verdade que foram convidados a integrar esta atuação e que produziram a nova versão que foi apresentada na cerimónia mas não é verdade que foram visões distintas a levá-los a desistir da performance", assegura o colaborador da dupla. "O palco e a encenação foram aprovados pelos Pet Shop Boys em parceria com o Olly e o Elton. A não participação deles prendeu-se com uma questão contratual que acabaria por não poder ser ultrapassada e sobre a qual não faremos mais comentários", acrescenta ainda.