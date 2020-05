Com a chegada da pandemia do novo coronavírus o distanciamento social foi uma das regras que passou a ser incluída na rotina diária de habitantes um pouco por todo o mundo. Ora, mesmo defendendo todos os cuidados necessários, conforme demonstrou anteriormente incentivando ao uso de máscara, por exemplo, Carolina Patrocínio não deixou de se mostrar surpreendida com o efeito de algumas medidas em meios infantis.

Nas stories da sua conta de Instagram, a apresentadora do 'Fama Show' partilhou uma imagem que mostra o distanciamento de crianças numa escola em França.

Comentando a fotografia, Carolina revelou-se 'chocada'. "Perturbador. Mas que mundo é este?", questionou.

Importa sublinhar que a figura pública foi mãe pela quarta vez há algumas semanas com o nascimento do pequeno Eduardo. Frutos do seu casamento com Gonçalo Uva, Carolina tem mais três filhas: Frederica, Diana e Carolina.

