Carolina Patrocínio partilhou esta quinta-feira com os seus seguidores do Instagram um vídeo onde revela o truque caseiro que usa para acabar com os soluços do filho recém-nascido, o bebé Eduardo.

"Quem mais acredita no truque das linhas em forma de cruz na cabeça para acabar com os soluços?", questiona a apresentadora na legenda das imagens, onde mostra o menino com as duas linhas na sua cabeça.

Recorde-se que Eduardo é o quarto filho de Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva. O casal tem ainda em comum as pequenas Diana, Frederica e Carolina.

