As filhas de Carolina Patrocínio quiseram ver um filme e na impossibilidade de ir ao cinema a apresentadora montou um mesmo em sua casa.

Como mostrou numa publicação nas redes sociais, na noite desta quarta-feira, dia 13, as pequenas Diana, Frederica e Carolina divertiram-se com uma noite de filmes projetados no teto do seu quarto.

Está aberta a sessão de 'home cinema'. Ora veja.

© Instagram - carolinapatrocinio

