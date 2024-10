Assim como aconteceu em outros programas dos diferentes canais de televisão portuguesa, também o 'A Tarde É Sua' começou com uma sentida homenagem a Marco Paulo.

"Marco Paulo, o cantor romântico amado por todo o nosso país, deixou-nos hoje, aos 79 anos, depois de longas batalhas contra vários cancros que enfrentou sempre com um sorriso na cara e muita fé. Deixa-nos uma carreira de mais de 50 anos, recheada de sucessos", começou por dizer Tânia Ribas de Oliveira logo a abrir a emissão.

"Nasceu em Mourão, a 21 de janeiro de 1945, no seio de uma família humilde que o batizou com o nome de João Simão da Silva. Desde menino que gostava de cantar. Foi descoberto pela cantora Cecília Meireles, que o leva a vários eventos musicais e adota então o nome artístico de Marco Paulo. Em 1967 participa no Festival RTP da Canção, faz tropa na Guiné-Bissau", destacou a apresentadora.

"Este é um dia marcante na música portuguesa, mas também na vida de todos nós. Perdemos Marco Paulo, um dos maiores, uma voz e um ser humano que nunca ninguém vai esquecer", disse ainda.