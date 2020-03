Gwyneth Paltrow decidiu partilhar nas redes sociais a maneira que tem arranjado para ir às compras o mais protegida possível. Perante a pandemia do novo coronavírus, a atriz não facilita e faz questão de usar tudo o que tem ao seu alcance quando saí de casa.

Com sacos de compras nas mãos, luvas, máscara e óculos de sol, é assim que podemos ver Gwyneth na recente fotografia que partilhou na sua página do Instagram.

"Eu e o Brad Falchuk [marido da atriz] ficamos muito felizes por saber que o nosso mercado local estava aberto esta manhã", começou por escrever na legenda da imagem, onde relata todas as medidas que seguiu durante as compras.

"Andamos por lá (mantendo muita distância das outras pessoas) e vestimos a máscara e as luvas quando nos aproximamos do mercado, e apenas tiramos quando estávamos quase a chegar a casa e não haviam outras pessoas nas proximidades", destacou.

Na mesma publicação, a atriz lamentou ainda o facto de haverem pessoas que continuam a frequentar vários lugares sem nenhuma preocupação. "Ontem ouvi histórias de trilhos e parques lotados. Embora estejamos todos numa curva de aprendizagem e nem sempre sejamos perfeitos ao descobrir este 'novo normal temporário', devemos levar a sério as ordens e não abusar das liberdades que ainda temos: mercado para compras essenciais, passeios de bicicleta ou caminhadas (sendo disciplinado e cumprindo as medidas de segurança)", disse.

Para terminar, Gwyneth Paltrow enumerou algumas ideias do que fazer neste tempo de isolamento social. "É hora de ler, limpar armários, fazer algo que sempre quis fazer (escrever um livro, aprender um instrumento ou idioma, desenhar, pintar), organizar fotos, cozinhar e reconectar-se a um nível mais profundo com as pessoas que amamos", partilhou.

Uma publicação que terminou com uma mensagem de esperança. Veja na íntegra:

