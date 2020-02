Gwyneth Paltrow aterrou em Paris esta quinta-feira para marcar presença na Semana da Moda da capital francesa e a viagem obrigou-a a tomar precauções contra o coronavírus, que já matou 2.800 pessoas e infetou largos milhares.

Sem se poupar a esforços, a celebridade não optou pelas típicas máscaras faciais e decidiu proteger-se com uma mais sofisticada. Surgiu então com um modelo da marca Airinum, que custa cerca de 60 euros.

Esta é a versão mais acessível, sendo que a gama mais exclusiva chega aos 91 euros. No entanto, qualquer um dos modelos está esgotado.

Ao partilhar uma imagem com a máscara, Paltrow alertou os fãs e frisou ainda a importância de "lavar as mãos com frequência".

