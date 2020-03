Com o mundo a atravessar uma fase difícil por causa da pandemia da Covid-19, são muitos os rostos conhecidos que seguiram as medidas de prevenção da propagação do novo coronavírus e têm permanecido em casa.

No entanto, Cara Delevingne mostrou-se muito descontraída e 'fez uma pausa' no isolamento social.

Como desataca o Daily Mail, a atriz decidiu ir passear com alguns amigos - Kaia Gerber, Margaret Qualley e Tommy Dorfmann -, esta segunda-feira, em Los Angeles, também na companhia da namorada, Ashley Benson.

A dada altura, o casal foi apanhado a dar um beijo, momento que não passou despercebido às lentes dos paparazzi.

Imagens que estão já a circular nas redes sociais, como pode ver nas publicações abaixo:

