Dolores Aveiro encontrou-se na manhã de segunda-feira, dia 29, com uma pequena fã que a deixou absolutamente rendida.

A mãe de Cristiano Ronaldo partilhou com os seus seguidores do Instagram as curiosas palavras que a menina lhe disse.

"Uma menina linda que veio ter comigo a dizer-me: 'Poupa, filha, não sabes o dia de amanhã'", cita a mãe de Cristiano Ronaldo.

A verdade é que a pequena fã de dona Dolores lembrou-se de uma frase célebre dita pela matriarca da família Aveiro durante um dos anúncio de publicidade mais conhecidos que protagonizou.

