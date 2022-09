Pepe foi pai pela terceira vez. Acompanheira do jogador do FC Porto, Ana Sofia Moreira, partilhou a notícia nas redes sociais.

"E Deus nos presenteou com a maior das suas bênçãos, um filho! Bem-vindo Rodrigo", escreveu na legenda de uma imagem onde é possível ver parte do corpo do menino.

Recorde que o defesa central de 39 anos está numa relação com Ana Sofia Moreira desde 2007.

Leia Também: Cristina Ferreira celebra aniversário com vestido (muito) transparente