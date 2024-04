Pep Guardiola usou um relógio no jogo do Manchester City contra o Real Madrid na noite de terça-feira, dia 9 de abril, que não passou despercebido. Isto porque trata-se de uma peça de luxo e com um custo que não é para todas as carteiras.

De acordo com o Mirror, o relógio de Richard Mille faz parte da coleção de Rafael Nadal. Uma coleção lançada em 2013, quando Richard Mille criou apenas 50 peças.

O tablóide britânico refere ainda que embora o relógio tenha sido vendido originalmente por quase 700 mil euros, agora estima-se que o valor esteja no um milhão.

