Manuel Luís Goucha foi o primeiro convidado do novo podcast de Carolina Deslandes, 'A Duas Vozes'. O apresentador, um dos mais reconhecidos (e amados) em Portugal, falou do seu futuro na televisão o qual, segundo o próprio, sofrerá grandes mudanças.

"Penso seriamente daqui a um ano não renovar o meu contrato, porque o meu contrato termina daqui a ano e meio, um ano e 10 meses, a 31 de dezembro de 2024, e eu, sinceramente, não quero fazer mais programas diários, porque acho que há uma outra vida para além da televisão, que eu só descubro aos fins de semana quando estou no monte [no Alentejo] ou quando viajo", começa por argumentar Goucha, que atualmente apresenta um formato homónimo nas tardes da TVI.

"O meu dilema neste momento é: será que eu estou capaz de deixar a televisão a tempo inteiro? Posso fazer semanal, posso produzir, posso ser autor de um programa de televisão semanal que me apeteça fazer", reflete.

Ainda assim, apesar das dúvidas, Manuel afirmou que "não quer ter programas diários a partir de 2025".

Goucha revelou igualmente que o seu "contrato acaba para o ano", mas que era para ter terminado no passado dia 31 de dezembro. "Estava na disposição de não fazer mais, mas pediram-me e eu disse 'está bem'", sublinha.

Entretanto, sobre o que lhe ainda falta de fazer na vida, o anfitrião deu conta de um desejo, que deixou Deslandes surpreendida: "Eu quero no dia 1 de janeiro de 2025 estar na cabana do Pai Natal, para estar com o próprio, porque é um sonho adiado há mais 30 anos".

Veja a entrevista completa de seguida na qual Manuel Luís Goucha ainda falou sobre a sua carreira televisiva, o relacionamento com os colegas de trabalho, o seu círculo (reduzido) de amizades, o difícil término de um relacionamento anterior que durou 11 anos e uma das causas pela qual é militante: a luta contra a violência doméstica.

Siga o link

Leia Também: Goucha emocionado com 'espetáculo' privado: "É tocar o superior"