António Zambujo e Carolina de Deus vivem, já há vários meses, um discreto romance que apenas se tornou público através da imprensa cor-de-rosa.

Os dois cantores continuam sem partilhar fotografias e vídeos juntos, sem surgirem em eventos de mãos dadas e até evitam falar deste namoro em entrevistas, exceção que Zambujo abriu na manhã desta quarta-feira, dia 13 de dezembro.

O artista, de 48 anos, foi o grande convidado do programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença, e durante a rubrica 'Desculpa, Mas Vais Ter De Perguntar', foi confrontado com a questão: "Esta é a emissora católica portuguesa, ou seja, nós aqui amamos todas as criaturas de Deus. Tu amas só uma, a Carolina de Deus?".

Depois de uma intensa gargalhada, Zambujo respondeu: "Eu gosto muito da Carolina de Deus, mas não amo só uma criatura de Deus, amo outras também".

