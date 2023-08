Pedro Teixeira continua a aproveitar as férias de verão.

Depois de uns dias em Miami, nos Estados Unidos na companhia da filha, Maria, o ator regressou a Portugal e encontra-se atualmente em Ponte de Lima, onde na tarde desta terça-feira, dia 29, partilhou uma fotografia do seu visual.

Na imagem pode ver-se o ator e apresentador em tronco nu usando uma fita no cabelo. "Dias de Kasha", escreveu, na legenda da fotografia, em referência ao músico dos D.A.M.A, Francisco Maria Pereira (mais conhecido como Kasha) que fez da fita a sua 'imagem de marca', aparecendo sempre em público com este acessório no cabelo.

