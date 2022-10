Pedro Teixeira recordou nas stories da sua página de Instagram o início do seu percurso como apresentador de televisão. A estreia foi no programa 'Rising Star - A Próxima Estrela', em 2014, com Leonor Poeiras.

Junto de um vídeo com um conjunto de imagens dessa altura, Pedro Teixeira escreveu: "Não me podia ter estreado de melhor forma".

Por sua vez, Leonor Poeiras também partilhou o referido vídeo na sua página de Instagram. Veja abaixo:

© Instagram

