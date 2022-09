Leonor Poeiras usou as stories da sua conta de Instagram para fazer um alerta relativamente ao trânsito em Lisboa e à necessidade de o mesmo ser regularizado de forma mais concreta.

"Semáforos intermitentes para carros e peões sempre foi meio perigoso…

Agora com as trotinetes é um pânico… Hoje, fiz a curva devagar e com cuidado, mas também estava uma trotinete a atravessar a rua. O senhor assustou-se tanto por ver o meu carro ali, que travou a fundo e caiu. Os outros carros travaram também, foi a maior confusão e podia ter acabado mal em plena Fontes Pereira de Melo", descreve.

"Câmara Municipal de Lisboa, vamos repensar a segurança rodoviária?", questiona por fim.



© Instagram - Leonor Poeiras

