Minutos depois de Sara Matos ter usado a sua conta oficial de Instagram para anunciar que é a nova apresentadora do programa 'Ídolos', Pedro Teixeira reagiu à grande novidade.

O ator partilhou na sua conta oficial de Instagram a publicação da namorada e dedicou-lhe palavras de força e amor.

"Vai com tudo, pequenota", escreve Teixeirinha, como é conhecido pelo público.

Sara Matos, recorde-se, terá no formato de talentos, que em breve regressa à SIC, a sua primeira grande experiência no papel de apresentadora. O mesmo aconteceu com Cláudia Vieira, ex-namorada de Pedro Teixeira, quando a atriz se estreou no 'Ídolos' ao lado de João Manzarra.

A mensagem amorosa do ator© Reprodução Instagram/Pedro Teixeira

