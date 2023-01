Pedro Teixeira recebeu uma enorme onda de carinho de amigos famosos e também de fãs e espetadores da TVI depois da estreia do seu novo projeto no canal. Na tarde de segunda-feira, 30 de janeiro, foi lançada a primeira emissão do programa 'Vai ou Racha', apresentado pelo ator.

Radiante com as mensagens e comentários que tem vindo a receber, Pedro Teixeira recorreu ao Instagram para tornar pública uma mensagem de agradecimento.

"O vosso carinho ontem foi avassalador. E se gostaram do programa de ontem, segurem-se, agarrem-se bem ao sofá porque hoje o ‘Vai ou Racha’ é um estrondo", prometeu, referindo-se à emissão de terça-feira.

"Obrigado, este programa é nosso, meu, de toda a equipa e vosso, todos os dias. Até já", completou.

'Vai ou Racha' é o novo concurso de fim de tarde da TVI. O formato vai para o ar de segunda a sexta após o programa 'Goucha', às 18h00.



© Reprodução Instagram/ Pedro Teixeira

Leia Também: Pedro Teixeira recebe onda de carinho dos famosos após estreia

Leia Também: Sara Matos reage a novo desafio de Pedro Teixeira e declara-se